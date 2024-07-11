Zonguldak'ta kuaförde çıkan yangın söndürüldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Doktor Veysel Atasoy Caddesi'ndeki iş hanının ikinci katındaki iş yerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, üst kata ve çatıya sıçradı.

Kuaför kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık personeli ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri sevk edildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı caddede, iş hanına girişlere izin verilmedi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, üst kat ve çatı kısmen zarar gördü.