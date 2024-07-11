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Güncel
AA 11.07.2024 10:33

Zonguldak'ta kuaförde çıkan yangın söndürüldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kuaförde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak'ta kuaförde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Doktor Veysel Atasoy Caddesi'ndeki iş hanının ikinci katındaki iş yerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, üst kata ve çatıya sıçradı.

Kuaför kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık personeli ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri sevk edildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı caddede, iş hanına girişlere izin verilmedi.

Zonguldak'ta kuaförde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, üst kat ve çatı kısmen zarar gördü.

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Yangın Zonguldak
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