Hakkari-Çukurca kara yolundaki Kunebız Tüneli yakınında bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu belediyeye bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Afet ve Acil Durum (AFAD), Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri ile Gençlik ve Spor İl müdürlüklerine bağlı ekipler, şişirdikleri botla suyun karşısına geçti.

Karnı doyurulduktan sonra ekiplerin bulunduğu yere getirilen köpek, belediye kliniğine götürüldü.

Köpeğin durumunun iyi olduğu ve her ihtimale karşı muayene edileceği öğrenildi.