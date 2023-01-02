Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zap Suyu'nun karşı tarafında mahsur kalan köpek botla kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Hakkari'de Zap Suyu'nun karşı tarafında mahsur kalan köpek, ekipler tarafından botla kurtarıldı. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Kunebız Tüneli yakınında bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu belediyeye bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Afet ve Acil Durum (AFAD), Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri ile Gençlik ve Spor İl müdürlüklerine bağlı ekipler, şişirdikleri botla suyun karşısına geçti.
Karnı doyurulduktan sonra ekiplerin bulunduğu yere getirilen köpek, belediye kliniğine götürüldü.
Köpeğin durumunun iyi olduğu ve her ihtimale karşı muayene edileceği öğrenildi.
Son Haberler
- 12:34
- 12:29
- 12:08
- 12:02
- 12:01
Sıradaki Haber
Sosyal yardım alan ailelerin eğitim gören çocuklarına ulaşım desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz