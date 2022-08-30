Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ve gaziler için saygı uçuşu düzenlendi.

Kent merkezine uzaklığı 5 kilometre olan Bayrak Tepede düzenlenen etkinlikte sporcular Zafer Bayramı’nı paraşütle atlayarak havada kutladı. Türk Bayrağı açan sporcular renkli görüntülere sahne oldu.