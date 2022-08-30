Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 20:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zafer Bayramı’nı havada kutladılar
Sivas’ta paraşütçüler Zafer Bayram’ının 100’üncü yıl dönümünü gökyüzünde bayrak açarak kutladı.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ve gaziler için saygı uçuşu düzenlendi.
Kent merkezine uzaklığı 5 kilometre olan Bayrak Tepede düzenlenen etkinlikte sporcular Zafer Bayramı’nı paraşütle atlayarak havada kutladı. Türk Bayrağı açan sporcular renkli görüntülere sahne oldu.
Etiketler: Sivas 30 Ağustos Zafer Bayramı
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