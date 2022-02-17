Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zabıta ve ticaret müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi
[Fotoğraf: AA ARŞİv]
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü personeli, KDV indirimlerine yönelik şehir merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü personeli, KDV indirimlerine yönelik şehir merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.
Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, KDV indiriminin uygulanıp uygulanmaması konusunda sürdürdükleri denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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