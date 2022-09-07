Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Yusufeli Barajı ve HES projesi dolayısıyla sular altında kalacak Yusufeli ilçesi ve 7 köyün taşınacağı yeni yerleşim yerlerindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Barajın göl alanı içerisinde kalacak ilçe merkezi ve köylerin taşınacağı yeni yerleşim yerlerindeki alt ve üst yapı çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasının ardından başlatılan iskan hak sahibi olan ailelere konutlar ve iş yeri teslimatı işlemleri devam ediyor.

Yusufeli yeni yerleşim yerinde oluşturulan "Borçlandırma Ofisi"nde, DSİ Genel Müdürlüğü, TOKİ Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesindeki personel tarafından haftanın 7 günü hak sahibi vatandaşlara konut ve iş yeri teslimatı ve borçlandırma işlemleri için hizmet veriliyor.

196 konut teslim edildi

20 Temmuz'da başlayan teslimat ve borçlandırma işlemleri, 18 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

Üç ayrı bölgede 10 etap halinde inşa edilen Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde 2 bin 640 konut, 317 iş yeri, 20 arsa için hak sahibi bulunurken Yusufeli Barajı ve HES projesinden etkilenen 7 köyde ise 520 konut, 5 iş yeri hak sahibi bulunuyor.

Bugüne kadar ilçe merkezinde 2 bin 161 aileye konut, 194 aileye iş yerleri teslim edildi. 2061 konut, 194 iş yeri için de borçlandırma sözleşmesi imzalandı.

Köylerde toplam 196 aileye konutları teslim edildi.