"Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" sona erdi

Artvin'de Yusufeli Barajı suları altında kalan ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerindeki Orman Parkı Meydanı'ndaki arenada başlayan festivalde, Artvin, Erzurum ve Rize'den 116 boğa güreşti.

Yusufeli Kaymakamlığı koordinesinde Yusufeli Belediyesi ve Yusufeli Boğacılar Derneği işbirliğinde düzenlenen festivalin son gününde, "orta", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 46 boğa kıyasıya mücadele etti.

Orta kategorisinde Suat Kolsuz'a ait "Devrim", büyük orta kategorisinde Çetin Urhan'a ait "Çakıcı", başaltı kategorisinde Muhammet Güven'e ait "Lüklü Karagöz", baş kategorisinde ise güreşlere Erzurum'dan katılan Abdurrahman Kaplan'ın "Nişan" adlı boğaları birinci oldu.

Sıcak havaya rağmen gün boyu süren güreşleri Yusufeli Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım ve binlerce kişi izledi.

Güreş anında kaçmaya çalışan boğalar insanları korkuttu

Toplamda 650 bin lira ödülün dağıtıldığı güreşlerde en prestijli kategori olan baş kategorisindeki şampiyon boğanın sahibi 100 bin lira ile ödüllendirildi.

Güreşler esnasında rakibine yenilerek arenadan kaçmaya çalışan boğaların zaman zaman tribünlere, zaman zaman da girişte vatandaşların bulunduğu alanlara yönelmesi, korku ve heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Güreşlerde büyük orta kategorisinde birinci olan boğanın sahibi Çetin Urhan, 4 yıldır boğa yetiştirdiğini söyledi. Çocukluğundan beri boğalara karşı ilgisinin olduğunu anlatan Urhan, şöyle konuştu:

"Aslen Artvin Şavşatlıyım ama İstanbul'da ticaretle uğraşıyorum. Boğacılık benim çocukluğumun hayaliydi. 4 yıldır boğalarımla güreşlere katılıyoruz. Boğaları çok seviyorum. Buradaki festivali farklı kategorilerde 5 boğayla katıldı. Büyük ortada şampiyon olduk. Benim için boğamın şampiyon olup olmaması önemli değil. Güreşirken zarar görmemesi daha önemli."