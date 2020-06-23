Haber Giriş: Kaynak: AA
Yürüyen Köşk normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'da bulunan tarihi Yürüyen Köşk, kontrollü sosyal hayat sürecinde alınan tedbirlerle yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Yürüyen Köşk ve tarihi mekanların 13 Mart'ta yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyarete kapatıldığı anımsatıldı.
Yürüyen Köşk'ün yaklaşık 3,5 aylık aradan sonra açıldığı duyurulan açıklamada, ziyaretlerin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak en fazla 3 kişi aynı anda gezebilecek şekilde yapıldığı vurgulandı.
Açıklamada, ziyaretler öncesinde gelenlerin vücut ısılarının da ölçüldüğü, dezenfektanlar bulundurulduğu ifade edildi.
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