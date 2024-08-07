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Güncel
TRT Haber 07.08.2024 09:51

Yunus Emre Enstitüsü'nden Romanya’da Türkiye tanıtım günü

Yunus Emre Enstitüsü Romanya’nın Karadeniz kıyısında Türkiye tanıtım günü düzenledi. Türkiye Tanıtım Günü geleneksel el sanatlarından Ebru Sanatı ile başladı. Atölyede çocuklar ve yetişkinler renkleri tanıma, fırça kullanımı yanı sıra, renklerin suyla dansını, sanatta sabrı öğrendi.

Yunus Emre Enstitüsü'nden Romanya’da Türkiye tanıtım günü

Yunus Emre Enstitüsü, Görsel Sanatlar Forumu ve Çek Kültür Merkezi, EUNIC Romanya, RADEF Romanya Film, Eforie Belediyesi tarafından organize edilen ve Hollanda Krallığı Büyükelçiliği, Fransız Enstitüsü, Romanya Kültür Enstitüsü, British Council, Polonya Enstitüsü, İtalyan Kültür Enstitüsü, İsveç Büyükelçiliği, "Carmen Sylva" Teorik Lisesi, CEVA, ETAJ, ARCHE, Pastila Roz ve Moon Beach desteği ile 7. Cinemascop Festivali Türkiye Günü ile başladı.

Sinemaseverler etkinlikte bu yıl bir kez daha Karadeniz’den esen ılık meltem ile yıldızların altında sinema keyfi yaptı.

Türkiye Tanıtım Günü geleneksel el sanatlarından Ebru Sanatı ile başladı. Atölyede çocuklar ve yetişkinler renkleri tanıma, fırça kullanımı yanı sıra, renklerin suyla dansını, sanatta sabrı öğrendi.

Yunus Emre Enstitüsü'nden Romanya’da Türkiye tanıtım günü

Atölyeye katılan çocukların ve yetişkinlerin hayal dünyalarındaki sınırsızlık, ebru sanatının renk cümbüşünde farklı ürünlerle ortaya çıkma fırsatı yakaladı.

Eş zamanlı olarak İpek Kozası Çiçeğinde Bileklik Yapımı Atölyesi gerçekleşti. İpek kozası yüzyıllardır Anadolu’dan dünyaya yayılan oldukça büyük bir öneme sahiptir. Katılımcılar ipek kozasından farklı çiçekler yaparak, renkli boncuklarla süslediler ve kendilerine muhteşem bileklikler hazırladı.

Gastronomi Atölyesinde Türk mutfağından en pratik şekilde hazırlanan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan kısır yapımı atölyesinde yemeğin yapılışı uygulamaları olarak anlatıldı ve misafirlere ikram edildi.

Yunus Emre Enstitüsü'nden Romanya’da Türkiye tanıtım günü

“Ertuğrul 1890” filmi Rumen sinemaseverlerin beğenisine sunuldu

Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Romanya genelinde film gösterim etkinlikleri düzenleyerek Türkiye’nin sinema birikimini Rumen izleyicilerle buluşturan Yunus Emre Enstitüsü, Cinemascop Festivalinde Türk-Japon dostluğunu pekiştiren, 1890 yılında İstanbul’dan Japonya’ya giden ve dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni’nin hikâyesini konu edinen “Ertuğrul 1890” filmini Rumen sinemaseverlerin beğenisine sundu. Film gösteriminden önce Yunus Emre Enstitünün tanıtım filmi gösterilerek, Yunus Emre Enstitüsünün dünya çapındaki faaliyetleri katılımcılara anlatıldı.

Yunus Emre Enstitüsü'nden Romanya’da Türkiye tanıtım günü

Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, etkinliğe ilişkin yaptığı konuşmada “Cinemascop Festivalinde Türkiye’yi tanıttık. Geleneksel el sanatlarımızdan Ebru Sanatı ve İpek kozasından çeşitli süsleme ürünleri ortaya çıkarttık. Ayrıca film gösterimi ile oyuncu kadrosu, görsel efektleri, senaryosu ve konusu ile adından sıkça söz ettiren ve Türk-Japon dostluğunun dönüm noktalarından biri olan hadiseyi konu edinen Ertuğrul 1890 filmini kıymetli sinemaseverler ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yunus Emre Enstitüsü dünya çapında yürütmüş olduğu etkinliklerle Türkiye’nin tarihi ve sanatı ile ilgili birikimini başarıyla tanıtmaya devam ediyor.
 

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