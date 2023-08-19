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Güncel
AA 19.08.2023 17:05

Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde ormanlık alanda yangın çıktı

Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki ormanlık alanda yangın çıktığı ve yangın nedeniyle bölgedeki trafik akışında geçici düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde ormanlık alanda yangın çıktı
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Dedeağaç'ın Melia bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan acil müdahale başladığı aktarıldı.

Aşırı duman nedeniyle İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kısıtlandı.

Çevre köylerin sakinlerinin cep telefonlarına, sivil koruma hattından, yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeleri için uyarı mesajı gönderildi.

Yangına karadan müdahalenin yanı sıra alevlere 5 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de havadan müdahale ediyor.

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