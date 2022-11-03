Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan A.K, A.C. ve Ö.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ
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