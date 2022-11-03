İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan ve sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan 8 şüpheliyi tespit etti.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı saptanan şüphelilerin adresine sabah saatlerinde savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.