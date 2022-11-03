Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan ev yangınında maddi hasar oluştu.
İstasyon Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü.
Yangında evde maddi hasar oluştu.
Etiketler: Kahramanmaraş Yangın
Son Haberler
- 18:03
- 17:52
- 17:35
- 17:27
- 17:48
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da uyuşturucu satan 3 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz