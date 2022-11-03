İstasyon Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü.

Yangında evde maddi hasar oluştu.