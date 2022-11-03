Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu satan 3 şüpheli yakalandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'da 6 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi devam ediyor.
Bu kapsamda ekipleri, bir adrese düzenlediği operasyonda 7 paket halinde 6 kilo 750 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Şanlıurfa
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