Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülere/hükümözlülere uyuşturucu ve uyarıcı madde temin edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Karabük, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 14'ü infaz koruma memuru 22 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Adresler ve Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda 3 koğuşta yapılan aramalarda, 558 uyuşturucu hap, 97,96 gram Hint keneviri tohumu, 2 MP3 çalar, 5 hafıza kartı, ucu sivriltilmiş 5 şiş, bir miktar kırık uyuşturucu hap, uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 aparat, ruhsatsız silah, 2 kurusıkı silah, çok sayıda hap kapsülü, 3 şarjör, fişek ile 78 kurusıkı silah fişeği ele geçirildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.