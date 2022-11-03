Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı
[Fotograf: AA]
Çorum'da bir inşaatın demir iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Çorum Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde yapımı devam eden bedesten inşaatının iskelesi çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İskelenin altında kalarak yaralan işçiler İbrahim Kurtoğlu ile Bekir Güven itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçiler, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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