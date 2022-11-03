Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende İl Müdürü Cemal Özkan, projeyle ilgili Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve katılımcılara bilgi verdi.

Özkan, söz konusu çalışmanın kentteki atıl toprakların tarıma kazandırılıp üretimin artırılması amacıyla yürütüldüğünü belirterek, çiftçilere 132 ton buğday, 20 ton arpa tohumu dağıtacaklarını aktardı.

Ardından kuruma başvuru yapan çiftçilere tohumları teslim edildi.

Programa katılan AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, çiftçilerle sohbet etti, Özkan, şube müdürleri ve personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Projenin önemine değinen Özbek, üretimin artırılması konusundaki desteklerin çiftçilere katkı sağladığını belirtti.