Balıkesir'de gerçekleştirilecek olan toplantıya katılmak üzere Erdek ilçesinden hareket eden Erdek AK Parti İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Bahar Koşan, Seçim İşleri Başkanı Nevin Akıncı ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gül Uslu ile sürücü Cavit Özdemir'in içerisinde bulunduğu otomobil Bandırma ilçesi Mamun bahçeleri mevkiinde kaza yaptı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılar burada tedavi altına alındı.

Yaralıları hastanede ziyaret eden AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını, kazanın ise sürücünün aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için frene basmasının ardından arkadan gelen tırın çarpması nedeniyle gerçekleştiğini öğrendiklerini belirtti.