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Güncel
İHA 01.08.2024 17:19

Yüksekova'da buğdayda yüksek verim

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buğday hasadı başlarken bu sene yağışlar sayesinde yüksek verim elde edildi.

Yüksekova'da buğdayda yüksek verim

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyü Gümüşlü mezrasındaki çiftçiler buğday hasadına başladı.

Bu sene yoğun yağışlar sayesinde bölgede verim artarken, kavurucu sıcakların altında köylüler hem imece usulü hem de makinelerle buğday hasadı yapıyor. Hasat yapılan tarlalarda incelemede bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, çiftçilere yardımda bulunarak makineyle buğday hasadı gerçekleştirdi.

Bereketli bir sene olduğunu belirten Geçirgen, “Ortaç köyümüzün Gümüşlü mezrasını ziyaret ettik. Çiftçilerimizin büyük emekle hasadını yaptığı buğday tarlasına geldik. Engebeli bir bölge olmasına rağmen çiftçilerimiz tüm zorluklara rağmen hasadını gerçekleştiriyor. Şimdiden tüm çiftçilerimize kolay gelsin” dedi.

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