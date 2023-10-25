Yüksekova'da 30 yıl aradan sonra şeker pancarı hasadı yapıldı

Yüksekova’da en son 1987 ile 1994 yılları arasında üretilen şeker pancarı, 30 yıl aradan sonra yeniden üretilmeye başlandı. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünde ekimi yapılan şeker pancarının sökümüne başlandı.



Söküm yapan çiftçileri yerinde ziyaret eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, 30 yıl aradan sonra yetişen şeker pancarı hakkında bilgi aldı. Yüksekova'nın tarımda öncü olması için çalıştıklarını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ''İlkbahar aylarında ekimini yaptığımız şeker pancarının şimdide hasadına başladık. Yüksekova tam 30 yıl aradan sonra yeniden şeker pancarını üretmeye başladı. Odası olarak çiftçilerimize öncülük ederek, bölgedeki üretimin artırması ve istihdamın sağlaması konusunda bu girişimlerimizi sağladık. Burada en güzel tarafı çiftçi kadınlarımızın eliyle hasat gerçekleşiyor. İlk sene olmasına rağmen ton ton ürün almaya başladık. Bizde ürünleri en yakın şeker fabrikasına göndereceğiz. Burada çiftçilerimiz ekonomi bir kazanç sağlayacağız. Bölgemizin gelişimi için en iyi şekilde yol alacağız” dedi.



Bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Yüksekova ilçesine gelen Hakkari Valisi Ali Çelik de, Yüksekova Ziraat Odası bünyesinde hasadı yapılan şeker pancarının sökümünün yapıldığı Adaklı köyünde incelemelerde bulundu. Burada Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, Köy Muhtarı Hamza Han ve köy sakinleri tarafından karşılandı. Daha sonra şeker pancarının hasadının yapıldığı tarım arazisine giden Vali Çelik, yapılan çalışma ve ürün hakkında Başkan Geçirgen'den bilgi aldı. İlçe için çok iyi bir gelir olacağını belirten Vali Çelik, şeker pancarını daha büyük alanlara yayması için çiftçilere gereken tüm destekleri sağlayacaklarını belirtti.