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Güncel
AA 25.10.2023 00:11

Malatya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da 13 Afgan uyruklu yakalandı, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Darende ilçesi girişinde durdurulan bir kamyonette ve bu araca öncülük ettiği tespit edilen ikinci araçta arama yaptı.

Aramada, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 3 kişi ile 13 Afgan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, birisi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

13 Afgan uyruklu göçmen ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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