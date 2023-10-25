Tosya'da ayılar 27 arı kovanına zarar verdi

Tosya'da arıcılık yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Muzaffer Acar ile Kilkuyu köyü mevkisinde arıcılık yapan Saim Yılmaz'a ait arılığa giren ayılar, 27 kovana zarar verdi.

Acar, hobi olarak 15 yıldır arıcılık yaptığını söyledi.

Arıların olduğu alana gittiğinde 12 kovanının parçalandığını gördüğünü ifade eden Acar, "Arılığımın etrafındaki çitleri kıran ayılar kovanları parçalayarak içindeki balları yemiş. Çıtaların bazılarını, arılığımın çok uzağında bulduk. Oralara kadar götürmüş balları. Yetkililerden bu sorunu çözmesi için yardım bekliyoruz" dedi.

Saim Yılmaz ise ayıların arılığındaki 15 kovana zarar verdiğini kaydetti.