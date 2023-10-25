Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.10.2023 00:02

Manisa'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları başladı

Manisa'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.

Manisa'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları başladı

Cumhuriyet Meydanı ile Tarzan Meydanı güzergahında gerçekleştirilen program, yürüyüş ile başladı.

Yürüyüş öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda Çağatay Uluçay Okulu öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından 100. yılda 100 kişiyle Harmandalı oyunu oynandı.

Manisa Valiliği Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüşte sporcular Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Tarzan Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından etkinlik, çeşitli gösterilerle sona erdi.

Programa Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, CHP İl Başkanı Ferdi Zeyrek, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ile diğer ilgililer katıldı.

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
İş makinesi dereye düştü, sürücü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
01:37
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
01:35
Filistin medyası: Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu
01:26
Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz
01:18
Altun: Gazze'de iletişimin tamamen kesilmesi kabul edilemez
00:52
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ