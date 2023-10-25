Manisa'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları başladı

Cumhuriyet Meydanı ile Tarzan Meydanı güzergahında gerçekleştirilen program, yürüyüş ile başladı.
Yürüyüş öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda Çağatay Uluçay Okulu öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından 100. yılda 100 kişiyle Harmandalı oyunu oynandı.
Manisa Valiliği Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüşte sporcular Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Tarzan Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından etkinlik, çeşitli gösterilerle sona erdi.
Programa Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, CHP İl Başkanı Ferdi Zeyrek, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ile diğer ilgililer katıldı.