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Güncel
AA 25.10.2023 00:17

Ambulans helikopter Tunceli'de ayak bileği kırılan hasta için havalandı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kayadan düşerek ayak bileği kırılan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ambulans helikopter Tunceli'de ayak bileği kırılan hasta için havalandı

İlçeye bağlı Gürbüzler köyündeki Kasni Dağı'na gezmeye giden 56 yaşındaki Ali Hıdır Taş, patika yolda yürürken dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi ekipleri sevk edildi.

Arazinin kayalık olmasından dolayı ambulansın gidemediği bölgeye, Malatya'dan ambulans helikopter yönlendirildi.

Ekiplerin desteğiyle helikoptere taşınan Taş, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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