Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yüksekliği hesaplayamayan tır üst geçide çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya D-100 Karayolu’nda konteyner yüklü tır beton üst geçide çarptı.
Kaza, D-100 Karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi geçişinde meydana geldi.
Ankara yönünde seyir halinde olan konteyner taşıyan tırın sürücüsü, üst geçidin altından geçtiği sırada yüksekliği hesap edemedi. Çekici bölümüne yüklendiğinde 4 buçuk metrenin üzerine çıkan vagon yükü, üst geçidin kolonlarına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle üst geçitte, yıkıma neden olacak bir hasarın oluşmaması faciayı önledi.
Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği bir süreliğine durdurdu. Konteynır yüklü tır, daha sonra kontrollü bir şekilde olay yerinden alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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