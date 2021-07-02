Irak'ta kavurucu sıcakların başlamasıyla elektrik kesintilerinde büyük artış yaşanırken vatandaşlar Dicle Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Irak'ta elektrik altyapısının yıllardır onarılamamasının faturasını halk ödüyor. Ülke genelindeki elektrik kesintilerine karşı çare olarak mahalle jeneratörleri kullanılıyor. Ne var ki ekonomik kriz halkın aylık jeneratör faturalarını ödemesini zorlaştırıyor. Ayrıca neredeyse her sokak başına dikilen devasa jeneratörler hem çıkardığı gürültü hem de çevreye verdiği zarardan dolayı hayatı çekilmez hale getiriyor.

Elektrik sıkıntısı ve yüksek hava sıcaklıklarına karşı başkent Bağdat ve güneydeki kentlerde resmi tatil ilan edildi. Ülkenin güney kentlerinde halk sokağa dökülerek elektrik kesintilerini protesto ediyor ve yetkililerden hesap sormak istiyor. Bunun karşılığında güvenlik güçleri sert müdahalede bulunuyor.

Ülkenin doğu ve kuzeybatı bölgelerinde ise elektrik santralleri son günlerde terör tehdidi altında. Irak Elektrik Bakanlığı, Salahaddin vilayetindeki Samarra'da elektrik üretim santraline katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiğini ve büyük zarar meydana geldiğini bildirdi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

"İran elektriği kesti"

Irak Elektrik Bakanlığı, İran'dan alınan doğal gazla 4 bin 500 ila 5 bin megavat elektrik üretimi yapıyor. Bakanlık ayrıca İran’dan 1100 ila 1200 megavat elektrik alıyor.

Irak resmi gazetesi Sabah'a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Diyala vilayetindeki bir hükümet yetkilisi, İran'ın Diyala-Mirsad ve Hanekin-Serbis hattına verdiği elektriği bilinmeyen nedenle kestiğini ifade etti. Söz konusu yetkili, bu durumun kentte uzun saatler süren elektrik kesintilerine neden olduğunu söyledi.

Aynı gazeteye konuşan Irak Meclisi Enerji Komisyonu Üyesi Zehra Bicari de elektrik santrallerinin yakıtla donatılması için Elektrik ve Petrol Bakanlıkları arasında ortak çalışma ve koordinasyon olmamasını eleştirdi. Iraklı milletvekili, ülkedeki yerel elektrik dağıtım merkezlerinin de yolsuzluklardan dolayı aktif hale getirilmek istenmediğini öne sürdü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, son gelişmelerin ardından Elektrik Bakanı Macid Mehdi Hantuş istifa dilekçesini Başbakan Mustafa el-Kazımi'ye sundu. Avrupa temaslarını sürdüren Kazımi'nin dönüşte istifayı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Meclisteki en büyük parti konumundaki Sairun Koalisyonu ve Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da 4 gün önce Elektrik Bakanı'nı istifaya çağırmıştı.

Dicle Nehri'nin sıcaktan bunalan yüzücüleri

Bağdat'ta 50 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklardan ötürü halk Dicle Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor. Azamiye bölgesindeki gençler, sağlık için elverişsiz koşullara rağmen neredeyse bütün günü suda geçiriyor.

AA muhabirine konuşan Bağdatlı genç Muhanned Ali, "Elektrikler kesik ve hava da sıcak olduğu için buraya gelip yüzüyoruz. Elektrikler sık sık kesiliyor. Ulusal elektrikler uzun saatlerce kesildiği için mahalle jeneratörü de sürekli elektrik veremiyor." dedi.

Uzak olduğu için kapalı havuzlara gidemediğini söyleyen Ali, "Nehir evimize yakın. Her gün 2-3 saat burada yüzüyoruz ve böylece az da olsa serinliyoruz." diye konuştu.

Taksi şoförü Muhammed Casim ise Diyala'dan her gün Bağdat'a gelerek taksi şoförlüğü yaptığını, yaşadığı kentte de elektriklerin günde ortalama 1 ile 2 saat arasında geldiğini ifade etti.