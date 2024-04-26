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Güncel
DHA 26.04.2024 14:07

Yüksek ses çıkaran egzoz nedeniyle menedilen motosikletiyle çekici kasasında gitti

Zonguldak’ta trafik denetiminde Miraç A.’ya, yüksek ses çıkaran egzoz kullandığı gerekçesiyle 6 bin 439 TL ceza kesilip, motosiklet trafikten menedildi.

Yüksek ses çıkaran egzoz nedeniyle menedilen motosikletiyle çekici kasasında gitti

Miraç A. polislere, “Bari bağlamayın abi, gözünüzü seveyim. Çekici çağıracak param yok ne yapayım” dedi. Çekiciye yüklenen motosikletine tutunarak trafikte ilerleyen Miraç A., kendisini görüntüleyen gazetecilerin kameralarına el salladı.

Gazipaşa Caddesi’nde denetim yapan trafik polisleri, 10 araca farklı maddelerden 30 bin 565 lira ceza kesti. Denetimde durdurulan motosiklette yüksek ses çıkaran egzoz takılı olduğu tespit edildi. Sürücü Miraç A.’ya 6 bin 439 lira ceza yazılırken, motosikleti de trafikten menedildi.

Ceza yazılmasın diye dil döktü

Ceza yazılmaması için polis ekiplerine dil döken Miraç A., “Bana mı denk gelir bu şanssızlık, ben anlamıyorum. Ben bununla işe gidip geliyorum. Motor ne olacak? Alamıyor muyum ben şimdi bunu? Cezayı silin abi ben işe gidip geliyorum. Almayın motorumu vallahi” dedi.

Çekiciye verecek parası olmadığını belirten Miraç A.’ya polis, motosikletin kurtarıcıyla otoparka götürüleceğini, orada da teslim alabileceğini söyledi. Polisin uyarısının ardından Miraç A., “Bari bağlamayın abi, gözünüzü seveyim. Müsaade edin abi, hemen gidip değiştireceğim. Çekici çağıracak param yok ne yapayım? Menedin motorumu alıp gideyim” diye konuştu.

Çekiciinin üstünde gitti

Motosikletini sanayiye indireceği için çekiciye koydurmak istemeyen sürücü, polisin kendisini tekrar uyarmasının ardından kementle bağlanmasına müsaade etti. İşlem boyunca kaskını hiç çıkartmayan Miraç A., kasadaki motosikletine tutunarak çekici üstünde yoluna devam etti. Kent merkezinden çekici kasasında geçen motosikletli, kendisini görüntüleyen gazetecilerin kameralarına el salladı.

Plakaya ceza

Denetim sırasında ‘APP’ olarak isimlendirilen sahte basım plaka kullandığı tespit edilen otomobilin sürücüsü D.Ç.’ye ise 2 bin 647 lira ceza yazıldı. Sürücünün arkadaşı Musa Ö., “Yönetmeliğe uygun plaka. Biz bu arabanın alım satımını yapalı 1 yıl olmadı. Muayeneden geçmişiz, bütün resmi yerlerden geçmişiz” dedi.

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