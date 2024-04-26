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Güncel
AA 26.04.2024 14:26

Batman'da öğrenciler Jandarma Komutanlığındaki etkinliğe katıldı

Batman'da öğrenciler İl Jandarma Komutanlığında kurulan stantları gezdi, helikoptere bindi.

Batman'da öğrenciler Jandarma Komutanlığındaki etkinliğe katıldı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle jandarma mesleğini ve kullanılan araç, silah ve teçhizatın tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi.

Batman'da öğrenciler Jandarma Komutanlığındaki etkinliğe katıldı

Batman'da öğrenciler Jandarma Komutanlığındaki etkinliğe katıldı

Program kapsamında İl Jandarma Komutanlığına gelen yaklaşık 2 bin öğrenci, kurulan stantlarda jandarma personelinin kullandığı silah, araç ve teçhizatları tanıdı, askeri araç ve helikoptere bindi.

Birinci sınıf öğrencisi Muhammed Yusuf Toprak da İl Jandarma Komutanlığında helikoptere bindiği için mutlu olduğunu söyleyerek, etkinlikte çok eğlendiğini belirtti.

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