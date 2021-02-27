Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir otomobilde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler İ.F. ve L.V'nin bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılardan L.V'nin evinde yapılan aramada, 70 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 100 lira para ele geçirildi.
Cumhuriyet savcılığı talimatıyla paraya el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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