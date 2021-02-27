Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bigadiç'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilki, zabıta ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi altına alındı.
Kayalıdere Mahallesi yol ayrımında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilkiyi gören vatandaşlar, durumu Bigadiç Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne haber verdi.
Bölgeye giden zabıta ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, tilkiye ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı tilki, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne haber verilmesinin ardından Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine teslim edildi.
Tilkinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Sokak Hayvanları
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