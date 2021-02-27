Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Nakliyatçılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarını aldı.
İhbarı değerlendiren ekipler, baskın yaptığı adreste 2 bin 950 litre akaryakıt buldu.
Menşei belli olmayan akaryakıtla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Akaryakıt Benzin Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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