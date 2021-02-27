Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da bir otomobilde 98 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir araçta 98 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Bir ihbar değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.
2 kişinin bulunduğu otomobili şehrin girişinde durdurdu.
Yapılan aramada, 98 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçak İçki Kaçakçılık
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