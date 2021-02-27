Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da evlerinde uyuşturucu yetiştiren baba ile oğlu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da evlerine kurdukları çadır düzeneğinde uyuşturucu yetiştirdiği ileri sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurova ilçesindeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, evde uyuşturucu yetiştirmek için kurulu çadırdaki düzenekte 6 kök skunk ve kavanoz içerisinde satışa hazır 16,7 gram skunk ele geçirdi.
Adreste ayrıca ikişer zamanlayıcı ve alüminyum havalandırma fanı, 4 lamba, vantilatör, ısı ölçer ile uyuşturucu imalatında kullanılan 6 kutu kimyasal madde bulundu.
Ekipler, A.K. ve oğlu Ü.C.K'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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