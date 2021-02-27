İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurova ilçesindeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, evde uyuşturucu yetiştirmek için kurulu çadırdaki düzenekte 6 kök skunk ve kavanoz içerisinde satışa hazır 16,7 gram skunk ele geçirdi.

Adreste ayrıca ikişer zamanlayıcı ve alüminyum havalandırma fanı, 4 lamba, vantilatör, ısı ölçer ile uyuşturucu imalatında kullanılan 6 kutu kimyasal madde bulundu.

Ekipler, A.K. ve oğlu Ü.C.K'yi gözaltına aldı.