Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı, saklandığı narenciye bahçesindeki kulübede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, fırın işleten Şığletif Demirkapı'yı, ekmeği iyi pişiremediği iddiasıyla çıkan kavgada pompalı tüfekle öldüren ağabeyi Mahmut Demirkapı'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Camili Mahallesi'ndeki bir limon bahçesinde bulunan kulübede saklandığı belirlenen Demirkapı'yı operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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