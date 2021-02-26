Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, zanlılardan birine ise adli kontrol şartı uygulandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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