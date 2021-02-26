Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da motosiklet ve su motoru çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da iki motosiklet ve su motoru çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Çukurkamış Mahallesi'nde iki motosiklet ile bir su motorunun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliğini belirledikleri hırsızlık şüphelisi İ.K'yi Yunusoğlu Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Adreste bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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