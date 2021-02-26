İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Çukurkamış Mahallesi'nde iki motosiklet ile bir su motorunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliğini belirledikleri hırsızlık şüphelisi İ.K'yi Yunusoğlu Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Adreste bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.