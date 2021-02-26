Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsündeki yağ bidonunda 1,5 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da durdurulan yolcu otobüsündeki yağ bidonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, batı illerine giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu yönünde bilgi alan polis ekipleri, arama kararına istinaden durdurduğu otobüste kontrol yaptı.
Aramada, otobüsün bagaj bölümünde emanet olarak verilen yağ bidonu içerisine gizlenmiş 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Konuyla ilgili muavinin bilgi sahibi olarak ifadesi alındı ve yasal işleme başlandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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