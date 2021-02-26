Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 13:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 2 araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeytinlik Caddesi’nden gelen Kemal Ö. idaresindeki kamyonet, Bülent Ecevit Caddesi Gazipaşa Toptancı Hali istikametinden gelen Ramazan T. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile sürücüler yaralandı. Kazayı gören çevre esnafı durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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