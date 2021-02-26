İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oto hırsızlığı şebekesinin çökertilmesi amacıyla kamera kayıtları incelendi. Çalıntı araçların bir kısmı drone ile kent merkezinde yapılan taramayla tespit edildi.

Fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, çalıntı 9 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar tutuklandı. Çalıntı araçlar sahiplerine teslim edildi.