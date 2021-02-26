Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da oto hırsızlığı operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da oto hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oto hırsızlığı şebekesinin çökertilmesi amacıyla kamera kayıtları incelendi. Çalıntı araçların bir kısmı drone ile kent merkezinde yapılan taramayla tespit edildi.
Fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, çalıntı 9 araca el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar tutuklandı. Çalıntı araçlar sahiplerine teslim edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Hırsızlık
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