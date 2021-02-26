Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 11:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ve Edremit'te yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 16 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. 1 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan 9 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçelerinde 16 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs gözaltına alındı ve 1 şahıs tutuklandı.
Yakalanan 14 şüpheli şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı.
Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 24,49 gram metamfetamin, 86 adet sentetik ecza hap ve 0,13 gram toz hale getirilmiş ecstasy maddesi ele geçirildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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