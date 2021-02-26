Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan 9 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçelerinde 16 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs gözaltına alındı ve 1 şahıs tutuklandı.

Yakalanan 14 şüpheli şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 24,49 gram metamfetamin, 86 adet sentetik ecza hap ve 0,13 gram toz hale getirilmiş ecstasy maddesi ele geçirildi.