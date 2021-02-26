İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir evde koronavirüs önlemlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Evdeki kumar materyallerine el koyan ekipler, 8 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 42 bin 188 lira ceza verdi.

Ekipler, V.K. ile H.K. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlattı.