Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te bir araçta 5,2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kilis'te araçta yapılan aramada 5 kilo 205 gram metamfetamin bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Şıh Mehmet Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 5 kilo 205 gram metamfetamin ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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