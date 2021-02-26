İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'nde kapalı olması gereken bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı.

İhbarın üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, sigara ve nargile kullanarak oyun oynadığı belirlenen ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye 83 bin 236 lira ceza kesti.