Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kahvehanede yakalanan 24 kişiye 83 bin 236 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kahvehanede yakalanan 24 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden 83 bin 236 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'nde kapalı olması gereken bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı.
İhbarın üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, sigara ve nargile kullanarak oyun oynadığı belirlenen ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye 83 bin 236 lira ceza kesti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sigara
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