Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yakalanan 2 zanlının üst aramasında ve ikametgahlarında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan uyuşturucu aldıkları tespit edilen 5 kişi hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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