Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaçak silah imalathanesine operasyon: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay Mahallesi'nde kaçak silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi.
Adresteki aramada 6 ruhsatsız tabanca ve bir pompalı av tüfeği ile silah imalatı ve tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.Ö. ve M.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık
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