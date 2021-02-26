Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 3 ayrı otomobil hırsızlığı: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 ayrı otomobil hırsızlığına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, ilçe geneli ve çevresindeki oto hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Çalınan araçların parçalara ayrılarak satıldığını belirleyen ekipler, iki ay süresince ilçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve bazı şüpheli sosyal medya hesaplarını takibe aldı.
Polis, kimliğini belirlediği zanlılar H.U. ve Y.G'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Hırsızlık
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