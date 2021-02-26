Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da bir telekomünikasyon şirketine ait kabloları çalmak için kestiği iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçen bir telekomünikasyon şirketi yetkilileri, merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde sinyal kesintisi olduğu ihbarında bulundu.
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheli araçtaki 5 kişiyi gözaltına aldı.
Ekipler, rögar kapağını açarak yer altında bulunan iletişim hattından kablo kestiği belirlenen hırsızlık şüphelilerini karakola götürdü.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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