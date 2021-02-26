İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçen bir telekomünikasyon şirketi yetkilileri, merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde sinyal kesintisi olduğu ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheli araçtaki 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, rögar kapağını açarak yer altında bulunan iletişim hattından kablo kestiği belirlenen hırsızlık şüphelilerini karakola götürdü.