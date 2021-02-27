Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir Ödemiş'de trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İlçe çıkışındaki bir akaryakıt istasyonundan Ödemiş istikametine dönmek isteyen Mehmet K. yönetimindeki otomobil, Ödemiş'ten İzmir istikametine giden Ahmet T. idaresindeki plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Mehmet K. yaralandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye AKS ekipleri tarafından araçtan çıkarılan ve ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu söylendi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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