Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da el arabasındaki tüp patladı, 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde haşlanmış mısır satılan el arabasındaki tüpün patlaması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Seyyar satıcı Mesut A., Hacıevhat Mahallesi Erenler semtinde el arabasındaki tüpü yakarak mısırları haşlamak istedi.
Bu esnada tüpün patlaması sonucu Alkara, el arabasının çevresinde mısır almak için bekleyen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri ve çevredekilerce Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mesut Alkara, buradaki müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
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