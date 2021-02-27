İslahiye Burhaniye Mahallesi`nde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, sağlık ve polis ekipleri ile elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketi yetkilileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında fırında hasar oluştu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, yangını çıkaran şüpheliye ait olduğu belirtilen yanmış ceketle diğer deliller üzerinde çalışma başlattı.