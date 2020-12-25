Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta kumar oynayan 6 kişiye 26 bin 250 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 26 bin 250 lira ceza uygulandı.
Sorgun ilçesinde bir bağ evinde gece kumar oynandığı ve uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 şüpheli kumar oynarken suçüstü yakalandı. Yapılan aramada 32 deste oyun kağıdı ile kumarda kullanılan 3 bin 430 lira ve uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilere farklı suçlardan toplam 26 bin 250 lira idari para cezası uygulandı ve zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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